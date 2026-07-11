Noticias de hoy 10 de julio 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

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Noticias de hoy 10 de julio 2026, en un minuto:

Falsos hologramas

Autoridades de la Ciudad de México alertaron por hologramas de verificación apócrifos. Por ello, llama a los automovilistas a acudir únicamente a verificentros autorizados.

Crecen viajeros

Los viajeros internacionales que llegaron a México aumentaron 5.3% en mayo del 2026, aunque bajó la cantidad de turistas no fronterizos y el gasto promedio, informó el Inegi.

Suben víctimas en Venezuela

El número de víctimas por los sismos en Venezuela subió a 3 mil 889 muertos, 17 mil heridos y 17 mil 907 personas sin vivienda.

Trump habla de Irán

Donald Trump afirmó que EE. UU. aceptó continuar las negociaciones con Irán, aunque reiteró que el alto al fuego entre ambos países ha terminado.

Medio maratón de la CDMX

El Medio Maratón de la Ciudad de México será el domingo 12 de julio. Recorrerá algunas de las zonas importantes de la capital. El acceso a los bloques comenzará a partir de las 5:30 A.M.

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