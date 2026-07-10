GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 10 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Imputan a presidenta

Un juez formuló imputación en contra de Nancy “N”, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, por su presunta participación en el delito de simulación de secuestro.

Condecoran a mexicanos

El equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana fue reconocido por su labor en Venezuela, donde participó en las labores de búsqueda y rescate tras los sismos del pasado 24 de junio.

Cae Álvarez Puga

Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, fue detenido la noche de ayer en Cancún, Quintana Roo, y trasladado al Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de un juez federal.

11 muertos

Suman al menos 11 muertos y 19 desaparecidos por el incendio forestal registrado en la región de Andalucía, en España. La Familia Real guardó un minuto de silencio por las víctimas y los heridos.

Habrá lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, este viernes, tres ondas tropicales intensificarán lluvias en 31 estados de México. No obstante, las altas temperaturas continuarán en el norte y noroeste del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.