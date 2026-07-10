Noticias de hoy 9 de julio 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto
Noticias de hoy 9 de julio 2026, en un minuto:
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, reapareció en redes sociales tras 69 días fuera del cargo luego de ser señalado por Estados Unidos de nexos con el narco.
El fenómeno el Niño será más fuerte esta temporada, alertan autoridades. Se espera incremento en lluvias, actividad ciclónica y mayor número de frentes fríos.
Aeropuerto de EU cambia de nombre
El aeropuerto internacional en Florida cambió de nombre. Ahora se llama Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.
UNAM dará resultados a aspirantes
El 17 de julio, la UNAM publicará los resultados del Concurso de Selección 2026 a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar.
Vacaciones ideales, según la ciencia
Un estudio reveló que el tiempo promedio para tener vacaciones satisfactorias es de 8 días.
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