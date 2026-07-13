Noticias de hoy 13 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

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Noticias de hoy 13 de julio 2026, en un minuto:

Seguirá el proceso

Una jueza determinó que el proceso contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, continue por violencia familiar y violencia vicaria, pese a que su esposa le otorgó el perdón por las acusaciones. Autoridades detallaron que ambos delitos se persiguen de oficio.

México presentará denuncias

México presentará denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas en centros de detención y durante operativos del ICE, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Baja inflación

La inflación general disminuyó a 3.4% en junio de 2026; sin embargo, el jitomate y la papa registraron aumento del 19.4% y 66.7%, respectivamente, de acuerdo con el Inegi.

Estrecho de Ormuz

Donald Trump afirmó que EE. UU. está tomando el control del estrecho de Ormuz y que recibirá pagos por proteger esa vía marítima.

Muere Sam Neil

El actor Sam Neill falleció a los 78 años. El famoso fue reconocido por su participación en la saga de Jurassic Park.

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