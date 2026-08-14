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Noticias de hoy 14 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Sin visa

Andrés Manuel López Beltrán informó que le notificaron la cancelación de su visa estadounidense, por lo que le escribió una carta a Donald Trump.

Aprueban anteproyecto

La Suprema Corte aprobó su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2027 por 6 mil 104.5 millones de pesos; es decir, 12.7% más que en 2026.

Invitados especiales

Los Tigres del Norte estarán en la semifinal de “México Canta”, concurso que busca reconocer el talento binacional entre el país y Estados Unidos, libre de violencia.

Continúan incendios

Los incendios forestales en Europa dejaron este viernes un muerto y, al menos, 40 heridos en Croacia, mientras miles de personas fueron evacuadas en otros países.

Calor y lluvias

El clima en México tendrá contrastes este viernes, con lluvias intensas en zonas de 11 estados y la permanencia de la onda de calor en regiones del norte.

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