Noticias de hoy 14 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas en un ataque armado durante un partido de futbol en Guanajuato.
Por pronóstico de lluvias, las autoridades educativas suspendieron las clases en nueve municipios de Sinaloa para este lunes.
Para este 14 de septiembre se pronostican lluvias en 31 estados del país, como parte del monzón mexicano y la onda tropical 39.
El Metro, Metrobús y otros transportes de la Ciudad de México (CDMX) tendrán horarios especiales por las Fiestas Patrias de 2026, el 15 y 16 de septiembre.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió una “acción urgente” para regular la inteligencia artificial ante su desarrollo acelerado.
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