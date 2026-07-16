Noticias de hoy 15 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 15 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Propuesta contra feminicidio

El Gobierno federal propuso homologar la investigación, sanción y reparación del feminicidio en todo el país, con penas de 50 a 70 años de prisión.

Calendario escolar de SEP

La SEP publicó el Calendario Escolar 2026-2027. El próximo ciclo iniciará el lunes 31 de agosto de 2026, y concluirá el viernes 9 de julio de 2027.

Movilización de la CNTE

La CNTE protestará este jueves a las 9:00 en la Ciudad de México, cerca del Metro Isabel la Católica, por el presunto incumplimiento de acuerdos firmados por la SEP.

Tormenta tropical Elida

La tormenta Elida se formó esta madrugada en el Pacífico, al suroeste Baja California Sur. Por el momento, no representa afectaciones para México.

Muere Elsa Aguirre

Elsa Aguirre, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, murió a los 95 años en Cuernavaca, Morelos. La primera actriz destacó en importantes cintas.

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