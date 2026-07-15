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Noticias de hoy 15 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Defiende retenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ICE debe mantener los controles carreteros como parte de su estrategia contra la migración irregular, pese a la muerte de dos migrantes.

Hasta 70 años

El Gobierno federal presentó una iniciativa para homologar la investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio en todo el país. La propuesta contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión.

Más de 4 mil

Las autoridades de Venezuela elevaron a más de 4 mil 700 los muertos por el doble terremoto de 7.5 y 7.2 registrado en el país a finales de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16 mil 740 personas.

Se forma Elida

La tormenta tropical Elida se formó durante la madrugada de este miércoles en el océano Pacífico, informó el Meteorológico Nacional, que indicó que, por el momento, el sistema no representa afectaciones para México.

Muere Elsa Aguirre

Elsa Aguirre, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, murió a los 95 años en Cuernavaca, Morelos. La primera actriz destacó en importantes cintas como “La mujer que yo amé” junto al compositor Agustín Lara.

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