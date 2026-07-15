Noticias de hoy 14 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 14 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

“Francotirador de Puebla”

Fue detenido Rafael Zabalza, empresario de origen español; es investigado como el presunto “francotirador de Puebla” por los ataques en la Vía Atlixcáyotl.

Proceso en libertad

El exdirector de Pemex acusado de violencia familiar continuará su proceso en libertad. La jueza consideró que su esposa y su hijo no están en riesgo.

Lluvias alivian sequía

Gracias a las lluvias recientes, sólo 2.1% del territorio nacional presenta sequía moderada al cierre de junio, uno de los niveles más bajos.

Descartan investigación

El Gobierno federal descartó que la llamada de la gobernadora de Baja California con presuntos agentes extranjeros amerite una investigación por comprometer la seguridad nacional.

Suspenden controles

Estados Unidos ordenó la suspensión de los controles en carretera realizados por el ICE después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes.

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