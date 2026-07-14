Noticias de hoy 14 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

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Noticias de hoy 14 de julio 2026, en un minuto:

Liberan a exdirector de Pemex

Víctor “N”, exdirector de Pemex, continuará su proceso por violencia familiar en libertad.

Descartan investigación

El Gobierno federal descartó que se investigue a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por comunicación con presuntos agentes extranjeros.

Francia homenajea a Ucrania

Francia rindió homenaje a Ucrania durante su tradicional desfile del Día de la Bastilla. En la tribuna de honor estuvo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Posible retiro de tropas

Israel se dijo dispuesto a retirarse de dos “zonas piloto” donde han establecido asentamientos militares en el sur del Líbano

Clima en México

Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo se esperan en gran parte del territorio nacional.

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