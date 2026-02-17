Noticias de hoy 16 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 16 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Cambios en alerta sísmica

Autoridades informaron que ya se trabaja en cambios para la alerta sísmica. Tanto en el volumen como en el mensaje que les llega a los usuarios.

Vacunas contra sarampión

Salud informó que, del 1 de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026, se han aplicado más de 16 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país.

Vinculada a proceso

Gaby “N”, la mujer que atropelló y arrastró a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa en enero, fue vinculada a proceso por homicidio calificado.

Registro a pensiones

Desde hoy y hasta el 22 de febrero está abierto el registro para la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, dependiendo del primer apellido del interesado.

Declaración anual

El SAT recordó que el plazo para que las empresas presenten su Declaración Anual 2025 concluye el próximo 31 de marzo de 2026.

