Noticias de hoy 16 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Persiste contingencia

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono se mantendrá en la Zona Metropolitana del Valle de México este lunes, luego de ser reactivada a las 10:00 horas.

Registran oficinas

Autoridades de Francia registraron las oficinas del exministro de Cultura, Jack Lang, por una investigación sobre un posible fraude relacionado con Jeffrey Epstein.

Exigen justicia

Trabajadores del Distrito Minero Mulatos difundieron un video de protesta para exigir justicia por el secuestro y asesinato de los mineros en Concordia, Sinaloa

Caen secuestradores

Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en el fraccionamiento Los Ángeles, Culiacán, por su presunta participación en el secuestro de la “Nicholette”.

Nuevos lineamientos

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, dio a conocer que esta semana se alistan nuevos lineamientos para la compra de boletos para los conciertos de BTS.

