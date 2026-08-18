Noticias de hoy 17 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 17 de agosto, hasta las 19:00 horas:
2 mexicanos murieron en terremoto
Dos mexicanos murieron por el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sarampión en México
México acumula 19 mil 235 casos de sarampión entre 2025 y 2026. Los estados con más reportes son Jalisco, Ciudad de México y Chiapas.
Trump amenaza a Omán
Donald Trump amenazó con bombardear Omán si el país “se interpone” en un eventual acuerdo con Irán para controlar el estrecho de Ormuz.
Laboratorio clandestino
En la zona serrana de Fresnillo, Zacateca, se aseguró un predio habilitado como como laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas.
Aseguran 1.6 toneladas de droga
La Marina aseguró 54 bultos con más 1.6 toneladas de cocaína que se encontraban flotando a la deriva en las costas de Michoacán.
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