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Noticias de hoy 17 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Mexicanos mueren

Dos mexicanos perdieron la vida tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto, así lo informó Claudia Sheinbaum.

Trump amenaza

Donald Trump amenazó con bombardear Omán si el país “se interpone” en un eventual acuerdo con Irán para controlar el estrecho de Ormuz.

La más mortífera

La epidemia de ébola en República Democrática del Congo ya dejó más de 2 mil muertos y casi 5 mil casos confirmados.

Aseguran droga

La Marina aseguró 54 bultos con más de 1.6 toneladas de presunta cocaína durante una operación marítima frente a las costas de Michoacán.

Lluvias en México

Este lunes, todos los estados de la República mexicana tendrán lluvias, las cuales irán desde aisladas hasta puntuales intensas por la onda tropical 27.

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