Noticias de hoy 17 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 17 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Hasta 45 grados

Desde hoy y hasta el viernes, habrá ambiente caluroso en gran parte de México, con hasta 45 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Aumenta sarampión

En el país hay 9 mil 487 casos de sarampión, 410 casos nuevos en la última semana. Las entidades con más contagios son Jalisco, Chiapas, Sinaloa y Ciudad de México.

Incendio de pastizal

El incendio de un pastizal en Nezahualcóyotl, Estado de México, provocó esta mañana humo que afectó la calidad del aire en la zona oriente del Valle de México.

Simulacro de sismo

Mañana 18 de febrero, a las 11:00 horas habrá un simulacro en Ciudad de México y Estado de México; sonarán altavoces y el alertamiento por celular.

Ataques a “narcolanchas”

Estados Unidos atacó el lunes tres lanchas vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental; 11 supuestos narcotraficantes murieron.

