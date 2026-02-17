GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 17 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Sigue contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México.

Alarman al mundo

Los feminicidios, las desapariciones y la trata de personas continúan sin freno en México y a nivel mundial, advierte la ONU.

Matan a 11

El gobierno de Estados Unidos mató a 11 supuestos narcotraficantes tras tres ataques de sus fuerzas armadas contra lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Habrá simulacro

El próximo miércoles 18 de febrero, a las 11:00 horas, se llevará a cabo un simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México.

Muere Billy Steinberg

Billy Steinberg, autor de éxitos mundiales como “Like a Virgin”, falleció a los 75 años en California, Estados Unidos, según confirmó su abogada.

