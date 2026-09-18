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Noticias de hoy 17 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas:

Sheinbaum responde a Trump

Sheinbaum respondió a Trump que México sí actúa contra el crimen organizado y pidió revisar el papel de Estados Unidos en el tráfico de armas y el consumo de drogas.

Hallan torpedo en BC

Pescadores encontraron un torpedo de práctica frente a costas de Ensenada, Baja California. La Marina lo recuperó y aseguró que no representaba riesgo.

Hallan sin vida a Karla

Fue localizada sin vida Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina de 22 años que había sido reportada como desaparecida en Zapopan.

Cae integrante de Los Rusos

Autoridades detuvieron en Mexicali a Víctor Alfonso ‘N’, presunto integrante de Los Rusos, grupo ligado al Cártel de Sinaloa y señalado por homicidio.

Alerta sísmica en México

La alerta sísmica no suena en todo México; sólo tiene cobertura en Ciudad de México, Toluca, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Puebla, Morelia, Cuernavaca y Colima.

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