GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 17 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Segundo Simulacro

El 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional, con alertas en 80 millones de celulares.

CJNG y Michoacán

Autoridades federales detuvieron a Manuel Alejandro “N”, conocido como el “Señor de la T”, un presunto coordinador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

Los “Rusos”

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Mexicali a Víctor Alfonso “N”, señalado como integrante de los “Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa.

Ranking UNAM

La UNAM obtuvo el mejor resultado de una universidad mexicana en la edición 2026 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), al alcanzar el sitio 41 en Ciencias Veterinarias.

Carney vs Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló que nadie puede decirles con quién alcanzar acuerdos, después de que Donald Trump amenazó con altos aranceles si la Unión Europea suma a Ottawa como miembro asociado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento