Noticias de hoy 16 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 16 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

“México no se doblega”

Durante el Desfile Cívico Militar, la presidenta Sheinbaum aseguró que México no se doblega, no se arrodilla y nunca será colonia de nadie.

Buscan a presunto feminicida

La Fiscalía de Morelos difundió una ficha de búsqueda contra Francisco ‘N’, por su presunta participación en el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte.

Trump exige más acciones

Donald Trump incluyó a México en la lista de países clave para el tránsito de drogas, y pidió al Gobierno reforzar las acciones contra los cárteles.

Suben tasas en EE. UU.

La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés para contener la inflación, pese a las críticas del presidente Trump.

Sigue el alcoholímetro

Recuerda que el alcoholímetro seguirá operando las 24 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México hasta el próximo 20 de septiembre.

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