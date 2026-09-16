Noticias de hoy 15 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 15 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:
Ataque armado en Tecámac
Fue atacada a balazos una camioneta donde viajaban colaboradores cercanos de la alcaldesa de Tecámac, Rosy Wong; una persona resultó herida.
Alertan por lluvias y calor
Protección Civil pidió a la población extremar precauciones por lluvias fuertes en el noroeste del país y por altas temperaturas en estados del norte.
Cocaína oculta en café
Más de una tonelada de cocaína fue detectada en un cargamento de café durante una inspección en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Refuerzan seguridad en Sinaloa
El Gobierno federal reforzó la seguridad en Sinaloa con mil 800 elementos adicionales que serán desplegados en Mazatlán, Culiacán y carreteras.
Explosión deja 3 muertos
Una explosión en un pozo de salmuera de una planta minera en Veracruz dejó tres muertos, tres heridos y obligó a evacuar comunidades cercanas.
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