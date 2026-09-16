Noticias de hoy 15 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 15 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Ataque armado en Tecámac

Fue atacada a balazos una camioneta donde viajaban colaboradores cercanos de la alcaldesa de Tecámac, Rosy Wong; una persona resultó herida.

Alertan por lluvias y calor

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones por lluvias fuertes en el noroeste del país y por altas temperaturas en estados del norte.

Cocaína oculta en café

Más de una tonelada de cocaína fue detectada en un cargamento de café durante una inspección en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Refuerzan seguridad en Sinaloa

El Gobierno federal reforzó la seguridad en Sinaloa con mil 800 elementos adicionales que serán desplegados en Mazatlán, Culiacán y carreteras.

Explosión deja 3 muertos

Una explosión en un pozo de salmuera de una planta minera en Veracruz dejó tres muertos, tres heridos y obligó a evacuar comunidades cercanas.

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