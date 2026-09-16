GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 16 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Desfile Militar

A las 10 de la mañana, inició la ceremonia del tradicional Desfile Militar por el aniversario 216 de la independencia mexicana.

Grito Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó algunos cambios al Grito de Independencia, abarcando en esta ocasión a los pueblos indígenas, afromexicanos y a migrantes.

Incendio en Acapulco

Al menos 90 locales del Mercado Central de Acapulco fueron consumidos por un fuerte incendio registrado en la madrugada.

Claudia Tacoronte

La Fiscalía de Morelos emitió una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, señalado como presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante española.

Los Ángeles

Al menos tres personas murieron cuando un helicóptero de una cadena de televisión se estrelló sobre un barrio de Los Ángeles, al cubrir un accidente de tráfico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.