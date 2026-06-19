Noticias de hoy 18 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 18 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sheinbaum responde

Sheinbaum minimizó las declaraciones de Trump sobre la inseguridad en México y pidió no “engancharse” con sus comentarios.

Arrestan a mexicano

Estados Unidos detuvo al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez, acusado de planear un ataque durante el evento UFC en la Casa Blanca, al que asistió Donald Trump.

Auto en llamas

Un auto chocó con una aguja de incorporación al segundo piso del Periférico, a la altura de Viaducto Tlalpan, en Ciudad de México, incendiándose por completo.

Levanta bloqueo

Estados Unidos levantó el bloqueo naval de los puertos iraníes tras el acuerdo que los presidentes firmaron para poner fin al conflicto.

Muertes por ébola

Más de 200 personas han muerto de ébola en República Democrática del Congo, poco más de un mes después de que se declarara la epidemia.

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