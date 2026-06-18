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Noticias de hoy 18 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Confirma reunión

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la próxima semana sostendrá una reunión privada con el Rey de España, Felipe VI, en Palacio Nacional.

11 pantallas

La CDMX reforzó la operación del FIFA Fan Festival con la instalación de 11 pantallas adicionales en el Centro Histórico para el partido entre México y Corea del Sur.

Acusan a mexicano

Estados Unidos arrestó a Abraham Hermosillo, un ciudadano mexicano señalado como presunto responsable de organizar un ataque masivo en la Casa Blanca.

Más ataques

Rusia amenazó a Ucrania con más ataques, después de un masivo bombardeo ucraniano contra Moscú que alcanzó una refinería e hirió a 17 personas.

Habrá lluvias

Este jueves habrá lluvias en gran parte del país, incluidas la Ciudad de México y Guadalajara, donde la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur.

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