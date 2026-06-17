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Noticias de hoy 17 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Tormenta tropical

La mañana de este miércoles se formó la tormenta tropical Arthur, luego de que el potencial ciclón tropical Uno evolucionara en el noroeste del Golfo de México.

Vuelve a amenazar

A dos días de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump lanzó una nueva advertencia y aseguró que retomaría acciones militares.

No necesita a México

Las declaraciones de Trump sobre que EE. UU. no necesita a México ni a Canadá dentro del T-MEC son una estrategia de negociación, advierten especialistas de la UNAM.

Reaparece Inzunza

Luego de varias semanas sin pronunciamientos públicos, el senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció con un mensaje en el que reivindicó su historia de vida.

Seguirán lluvias

Este miércoles, canales de baja presión generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y oriente de México.

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