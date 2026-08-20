Noticias de hoy 19 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 19 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Narcobloqueos en Michoacán

Un operativo para capturar a objetivos relevantes desató bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos 25 puntos de Michoacán.

Accidente en la México-Pachuca

Un autobús de pasajeros volcó esta mañana sobre la autopista México-Pachuca, dejando una persona fallecida y 30 lesionadas.

Lluvias por onda tropical

La onda tropical 29 recorrerá la península de Yucatán y avanzará hacia el sur y occidente de México, provocando lluvias fuertes desde hoy y hasta el sábado.

Aseguran cigarros pirata

La Marina aseguró 5.8 millones de cigarros pirata en el aeropuerto capitalino tras la revisión de embarques procedentes de Singapur y Sri Lanka.

Aseguran ajolotes en España

La Policía de Andalucía, en España, aseguró 29 ejemplares de ajolote mexicano que eran comercializados de forma ilegal en Granada.

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