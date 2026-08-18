Noticias de hoy 18 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

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Noticias de hoy 18 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Tanque localizado

Encuentran tanque de gas cloro robado en San Luis Potosí y levantan alerta en ocho estados.

Sismo Venezuela

Se registra un nuevo terremoto de magnitud 4.0 en Venezuela, con epicentro en La Guaira. No hubo víctimas ni afectaciones, de acuerdo con la presidenta.

Ormuz y EE. UU.

Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz es el “nuevo territorio” de EE.UU. en su pugna contra Irán por esta importante ruta marítima para el tránsito de petróleo.

Toluca-Tenango

Una volcadura de una pipa provocó una fuga de gas que paralizó la carretera Toluca-Tenango del Valle. Las autoridades desalojaron viviendas de forma preventiva.

Hayden Panettiere

La autopsia de la actriz de “Heroes” y “Scream”, Hayden Panettiere, no arroja signos de traumatismo; sigue pendiente la revelación de su causa de muerte.

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