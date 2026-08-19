Noticias de hoy 19 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

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Noticias de hoy 19 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Bloqueos Michoacán

En la mañana se registraron bloqueos carreteros y quemas de vehículos en varios puntos por un operativo de seguridad contra el crimen organizado

México-Pachuca

Un autobús de pasajeros se volcó sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de Tecámac, dejando al menos una persona muerta y decenas de heridos.

Fresa mexicana

Estados Unidos advierte que productores mexicanos venden fresa por debajo de su valor normal durante la temporada de invierno, lo que se conoce como “dumping”.

“Super Niño”

El Servicio Meteorológico estima que el fenómeno climático de “El Niño” será más potente en lo que resta del 2026 y 2027, provocando lluvias fuertes.

GTA VI

Un grupo de hackers filtró dos videos del videojuego GTA VI, como parte de una protesta contra la falta de edición física.

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