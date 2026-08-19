Noticias de hoy 18 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 18 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Ondas de calor intensas

El Niño podría intensificar las ondas de calor en México en 2027, con temperaturas récord que superarían en algunos puntos los límites de tolerancia humana, según la UNAM.

Vuelca pipa de gas

Una pipa de gas volcó en la carretera Toluca-Tenango del Valle, lo que provocó una fuga que obligó al cierre de la vialidad. Hay, al menos, un fallecido.

Entra armado a universidad

Un joven de 20 años fue detenido tras ingresar a la Universidad Autónoma de Nayarit y amenazar con una pistola a su exnovia, estudiante de la institución.

Estafa del “Artista enamorado”

La Policía Cibernética alertó por la estafa del “Artista enamorado”, en la que delincuentes suplantan a celebridades para solicitar dinero a sus seguidores.

Tiembla otra vez en España

Un nuevo sismo sacudió España: el movimiento de 4.8 se registró en Granada, provocando grietas, caída de escombros e hiriendo a tres personas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.