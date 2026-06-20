Noticias de hoy 19 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 19 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

¿T-MEC, en riesgo?

La presidenta Sheinbaum descartó que el T-MEC esté en riesgo o pueda desaparecer a partir del próximo 1 de julio, cuando inicia una nueva revisión.

Fuertes lluvias

El ingreso de un frente frío fuera de temporada por la frontera norte y dos ondas tropicales ocasionarán chubascos y lluvias muy fuertes en gran parte del país.

Mercado laboral en México

Según un estudio, el 62.1% de los mexicanos considera difícil hallar un mejor empleo, marcado por una menor creación de puestos formales durante los primeros meses del año.

Ojo con propina

La propina obligatoria está prohibida en México. Profeco llamó a los consumidores a revisar sus cuentas y denunciar cualquier cargo no autorizado.

Llega el verano

Este domingo a las 2.24 de la madrugada llega el verano a México. Se trata también del día más largo del año y justo la mitad del año.

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