Noticias de hoy 19 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
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Miles de 700 mil aficionados salieron a las calles de la Ciudad de México para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.
Un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbolá entró en vigor este viernes, en un intento por contener la escalada de violencia en Líbano.
El mercado petrolero cerró la semana bajo presión. El crudo Brent se encaminó a una caída acumulada cercana al 9%.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes se esperan lluvias en 30 estados, debido al ingreso de un nuevo frente frío.
La actriz Anne Hathaway compartió que se encuentra embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman.
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