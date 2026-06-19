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Noticias de hoy 19 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

700 mil aficionados

Miles de 700 mil aficionados salieron a las calles de la Ciudad de México para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.

Alto al fuego

Un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbolá entró en vigor este viernes, en un intento por contener la escalada de violencia en Líbano.

Extiende pérdidas

El mercado petrolero cerró la semana bajo presión. El crudo Brent se encaminó a una caída acumulada cercana al 9%.

Frente frío

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes se esperan lluvias en 30 estados, debido al ingreso de un nuevo frente frío.

Está embarazada

La actriz Anne Hathaway compartió que se encuentra embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman.

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