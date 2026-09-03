Noticias de hoy 2 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 2 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Cutzamala, en su mejor nivel

El Sistema Cutzamala cerró agosto con 81% de almacenamiento, su nivel más alto en una década y por encima del 73% registrado hace un año.

Matan a músico de Camilo Séptimo

El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue asesinado junto con su familia en Atizapán. Hay dos detenidos, entre ellos un socio del músico.

Atacan a funcionario en Mazatlán

El director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Tirado, fue atacado a balazos al circular en una unidad oficial. Otro elemento también resultó herido.

Hallan a pescadores extraviados

Tras un operativo, fueron localizados dos pescadores desaparecidos desde el lunes, en Tonalá, Chiapas. Uno de ellos fue hallado sin vida.

Trump propone renombrar Ormuz

Donald Trump propuso en redes cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”, en medio de la tensión que vive Oriente Medio.

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