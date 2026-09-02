Noticias de hoy 2 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Noticias de hoy 2 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Un sismo de 5.5 de magnitud se registró durante la mañana de este miércoles frente a las costas de Chiapas.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúne con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, como parte de su agenda por el G20.
Protección Civil pide reforzar medidas de protección por lluvias y tormentas para este miércoles en distintas partes del país por la tormenta tropical Marie.
Violencia en futbol de Uruguay
Aficionados irrumpieron en la cancha para encarar a jugadores durante el duelo entre el Danubio y Montevideo City, en Uruguay.
Aldo Rendón dejó “La Casa de los Famosos” durante la gala del 1 de septiembre para iniciar un tratamiento por un problema de salud.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.