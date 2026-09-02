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Noticias de hoy 2 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Sismo Chiapas

Un sismo de 5.5 de magnitud se registró durante la mañana de este miércoles frente a las costas de Chiapas.

Ebrard y G20

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúne con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, como parte de su agenda por el G20.

Alerta por lluvias

Protección Civil pide reforzar medidas de protección por lluvias y tormentas para este miércoles en distintas partes del país por la tormenta tropical Marie.

Violencia en futbol de Uruguay

Aficionados irrumpieron en la cancha para encarar a jugadores durante el duelo entre el Danubio y Montevideo City, en Uruguay.

Casa Famosos

Aldo Rendón dejó “La Casa de los Famosos” durante la gala del 1 de septiembre para iniciar un tratamiento por un problema de salud.

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