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Noticias de hoy 19 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Bloquean Reforma

Desde el miércoles inició el paro de 72 horas anunciado por la CNTE, que durará hasta el 20 de marzo, como parte de su jornada de movilizaciones para exigir atención a sus demandas.

Nuevo líder

Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, habría asumido como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Fuerte operativo

Durante un intenso operativo por parte de elementos de la Marina se logró detener, al menos, a un hombre y a una mujer, en Culiacán, posiblemente ligadas al “Mayo” Zambada,

México y EE. UU.

Omar García Harfuch informó que México y Estados Unidos mantienen una cooperación bilateral en materia de seguridad, basada en la reciprocidad y el respeto a la soberanía.

Equinoccio de Primavera

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el equinoccio de primavera ocurrirá el próximo 20 de marzo de 2026, a las 08:46 horas, tiempo del Centro de México.

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