Noticias de hoy 20 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 20 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Cadena perpetua para el “Mayo”

Ismael, “Mayo” Zambada, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El capo mexicano leyó una carta en la que reconoció sus actos y aceptó su condena.

Lechuga mexicana no causó diarrea explosiva

Estados Unidos rectificó su versión sobre el origen de un brote de diarrea explosiva y reconoció que fue un “falso positivo” la prueba que señalaba a un lote de lechuga procedente de México.

Conteo: homicidios en México

Durante la tercera semana de julio, México registró 287 homicidios. Guanajuato y Sinaloa encabezaron la lista, con 26 denuncias, cada uno, por este delito.

Francotirador, a proceso

Un juez de control vinculó a proceso a Rafael “Z”, presunto “Francotirador de Puebla”, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Más aranceles para Canadá

Donald Trump firmó órdenes para imponer aranceles del 50% a productos canadienses, alegando un “trato discriminatorio” en las áreas de alcohol, automóviles y productos lácteos.

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