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Noticias de hoy 22 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

20 denuncias

El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos y solicitó la apertura de investigaciones por la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE.

Fijan fecha

El juicio contra Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comenzará el 1 de junio de 2027 en Nueva York, determinó un juez durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles en EE. UU.

Actualizan cifra

Venezuela actualizó el balance de víctimas a causa de los terremotos registrados el 24 de junio, que aumentó hasta situarse ligeramente por debajo de los 5 mil 350 muertos.

Defenderá su inocencia

Guillermo Sesma se despidió de sus hijos asegurando que desistirá de buscar su patria potestad y custodia, pero afirmó que seguirá defendiendo su inocencia ante acusaciones de violencia sexual y vicaria.

Continúan lluvias

Este miércoles, el monzón mexicano y la onda tropical 20, así como otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste del país.

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