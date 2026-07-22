Noticias de hoy 21 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 21 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Diarrea explosiva en México

Salud reportó tres casos de diarrea explosiva en México, pero descartó un brote como en Estados Unidos, asegurando que están dentro de lo habitual.

Fausto, primer huracán

Fausto se convirtió en el primer huracán de la temporada. De categoría 1 y al suroeste de Cabo San Lucas, no representa riesgo para México.

Decomiso al “Mayo” Zambada

Sheinbaum informó que México revisará si puede reclamar parte de los 15 mil millones de dólares que Estados Unidos busca decomisar al “Mayo” Zambada.

Aseguran 1.5 toneladas de cocaína

La Marina aseguró en Chiapas una embarcación con 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a 5 personas, evitando la distribución de más de 3 millones de dosis.

Prohíben redes a menores

El Parlamento francés aprobó la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La implementación será gradual.

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