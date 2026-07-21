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Noticias de hoy 21 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

¿Qué sigue?

Para determinar dónde cumplirá su sentencia el “Mayo” Zambada se realizará un proceso administrativo que considerará factores legales, de seguridad, salud y disponibilidad dentro del sistema penitenciario.

Sargazo en Tulum

El sargazo se mantiene como el principal enemigo del turismo en Tulum. En plena temporada vacacional, kilómetros de playa lucen cubiertos por la macroalga, a pesar de los trabajos diarios de limpieza.

Condenan dichos

Estados Unidos condenó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en su país no volverán a celebrarse elecciones para permitir que la oposición llegue al poder.

Hambre en 2025

Cerca de 645 millones de personas sufrieron hambre durante 2025, lo que representa una ligera mejoría con respecto al año anterior. Sin embargo, la crisis podría crecer por la guerra en Medio Oriente.

Persisten lluvias

Este martes, diversos fenómenos ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste del país, con posible caída de granizo.

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