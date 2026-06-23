Noticias de hoy 22 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 22 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Marcha de transportistas

Transportistas anunciaron una movilización nacional para el 24 de junio a las 7:00 horas en distintas carreteras para pedir seguridad en vialidades.

Registro para gubernaturas

Morena inició hoy el registro de aspirantes para las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027. El proceso obliga a los participantes a separarse de sus cargos públicos.

Homicidios en México

Durante la tercera semana de junio, México registró 264 homicidios. El estado de Guanajuato encabezó la lista, con 31 denuncias.

Los reclutan para el crimen

En Quintana Roo, fueron detenidos, en hechos distintos, dos sujetos que reclutaban a menores de edad para el crimen organizado. Los atraían con supuestas ofertas laborales.

Dimite primer ministro

Keir Starmer dimitió como primer ministro de Reino Unido tras meses de presión en el Partido Laboral. La sucesión iniciará en julio y terminará en septiembre.

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