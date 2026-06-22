Noticias de hoy 22 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:42 | José Pablo Espíndola | Uno TV | CDMX

Noticias de hoy 22 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Abre registro

Morena inició este lunes el registro de aspirantes para las 17 gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2027.

Vuelve a clases

La CNTE dio a conocer que concluyó su paro de labores y que este lunes regresa a dar clases a los estudiantes de las escuelas de educación básica de Oaxaca.

Rechaza retiro

El primer ministro de Israel aseguró que sus tropas mantendrán “total libertad de acción” en el sur de Líbano y permanecerán en la zona de seguridad.

Acuerdan reabrir Ormuz

Irán y Estados Unidos dieron un paso clave luego de que ambas partes acordaran establecer líneas de comunicación para mantener abierto el estrecho de Ormuz

Visita la Mañanera

Merlín, el pato aficionado de México que se hizo famoso por el Mundial 2026, visitó la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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