Noticias de hoy 23 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 23 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Ley seca en el Centro

Mañana 24 de junio habrá ley seca en el Centro Histórico y colonias aledañas desde las 15:00 horas hasta las 07:00 horas del 25 de junio, para mantener el orden en el marco del partido de México.

Siguen las lluvias

Seguirán las lluvias intensas en al menos 17 estados desde hoy y hasta el viernes. Entidades del sur, occidente, centro y sureste serán las más afectadas.

Aseguran cocaína

Autoridades aseguraron más de 3 toneladas de cocaína y armas en dos acciones diferentes en Tlaxcala y Guerrero. Cinco personas fueron detenidas.

Inspecciones nucleares

Donald Trump insistió en que Irán ha accedido a permitir inspecciones nucleares, a pesar de las declaraciones de Irán que afirman lo contrario.

Europa se derrite

Roma se sumó a las ciudades europeas en alerta roja por calor extremo, como París. En Reino Unido, escuelas cerraron temprano y los servicios de trenes redujeron sus servicios.

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