Noticias de hoy 25 de diciembre 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Noticias de hoy 25 de diciembre 2025, en un minuto:

Profeco recupera más de 653 mil pesos en estas vacaciones

La Profeco realizó 132 conciliaciones entre proveedores y consumidoras, recuperando más de 653 mil pesos como parte del Operativo Vacaciones de Invierno 2025.

CDMX y Edomex amanecen con mala calidad del aire

La Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México amanecieron con mala calidad de aire, tras los festejos de Navidad.

Papa León XIV pide paz mundial

El Papa León XIV pidió la paz mundial y llamó a los líderes políticos a trabajar por la reconciliación, durante la bendición navideña.

Rey Carlos III da mensaje de Navidad

En su mensaje de Navidad, el rey Carlos III llamó a fomentar los valores de la “compasión y reconciliación” para afrontar los cambios de esta época “incierta”, dijo.

2026 trae cambios en operaciones bancarias

A partir del 1 de julio de 2026, los depósitos en efectivo o retiros en ventanilla por un monto igual o superior a 140 mil pesos estarán sujetos a la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente.

