Noticias de hoy 24 de diciembre 2025, en un minuto:

Alertan por nueva estafa en Navidad

La Policía Cibernética alertó por una nueva forma de fraude identificada como “Regalos Navideños”. En esta nueva modalidad de fraude, se emiten falsas promociones a través de aplicaciones de redes sociales.

Desempleo se mantiene en México

El desempleo se mantuvo en México para noviembre del 2025, toda vez que incrementó la cantidad de personas que no podían o no tenían interés en trabajar, de acuerdo Inegi.

Jair Bolsonaro sale de prisión para ser operado

El expresidente Jair Bolsonaro ingresó a un hospital de Brasil, para someterse a una cirugía, siendo la primera vez que sale de prisión tras su intento de golpe de Estado.

EE.UU. despliega más aviones en el Caribe

Estados Unidos desplegó más aviones y personal de operaciones especiales al Caribe para interceptar a más buques petroleros y aumentar la presión a Venezuela.

Taxis de CDMX estrenarán imagen y app

De cara al mundial, los taxis de la Ciudad de México estrenarán imagen y aplicación para hacer el servicio más moderno y competitivo frente a otras opciones de transporte.

