Noticias de hoy 24 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Noche de horror

Las autoridades reportaron violencia en Jalisco, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos la noche del lunes, tras la muerte del “Mencho“.

Abordan petrolero venezolano

Estados Unidos abordó un petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el océano Índico, tras rastrear la embarcación desde el Caribe como parte de operativos.

4 años de guerra

La guerra en Ucrania, desatada por la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, entra este martes en su quinto año; hasta 2025, cerca de 15 mil civiles habían muerto.

Derrumbarán sus casas

Al menos 60 personas recibieron una carta del gobierno de Donald Trump en Laredo, Texas, para notificarles la expropiación de sus terrenos para construir el muro fronterizo.

Adiós a Robert Carradine

Hilary Duff publicó un emotivo mensaje de despedida en honor a Robert Carradine, actor que falleció a los 71 años y que interpretó a su papá en la serie “Lizzie McGuire“.

