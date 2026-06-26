Noticias de hoy 25 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 25 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Vinculación de celulares

Habrá prórroga para vincular los celulares de prepago. Las nuevas fechas límite serán entre agosto y diciembre de 2026, según el último dígito del número.

Combate al fentanilo

La DEA afirmó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación encabezan la lista de objetivos en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

Ayuda a Venezuela

México envió un equipo de rescatistas y personal de sanidad a Venezuela para apoyar en la emergencia tras los terremotos de ayer, que suman al menos 188 muertos.

Cae el “Sierra 1”

Fue capturado en Morelia, Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, de los principales generadores de violencia en la región Oriente y objetivo prioritario.

Banxico conserva tasa

Banxico decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.5%, con efectos a partir del 26 de junio.

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