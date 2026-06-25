Noticias de hoy 24 de junio 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 24 de junio 2026, en un minuto:

Inflación baja a 3.55% en México

El Inegi informó que la inflación general anual en México bajó y se ubicó en 3.55%. Sin embargo, hubo incremento en diferentes productos, como aguacate y papa, así como el transporte aéreo y hoteles.

Aceptan resultado electoral en Colombia

Iván Cepeda, candidato de izquierda, reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia.

Profeco alerta por estafas mundialistas

La Profeco advirtió sobre fraudes, publicidad engañosa y promociones falsas relacionadas con boletos para partidos del Mundial.

Pato Merlín no de debe usar ropa

Expertos de la UNAM afirman que los patos, como Merlín, no necesitan usar ropa porque afectan factores como su movilidad y regulación de su temperatura corporal.

No habrá clases

El viernes 26 de junio de 2026 no habrá clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria debido a la realización del Consejo Técnico Escolar.

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