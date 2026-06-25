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Noticias de hoy 25 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Dan prórroga

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones otorgó una prórroga para que los usuarios de líneas de prepago realicen la vinculación de sus números celulares.

Envía ayuda

México envía hoy un equipo de rescatistas y personal de sanidad a Venezuela para apoyar en las labores de emergencia tras los sismos registrados ayer.

Muertos y heridos

Suman al menos 188 personas muertas y casi mil heridos por los dos terremotos que azotaron a Venezuela, dejando, además, decenas de edificios derrumbados.

Prohíben fiestas

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que no están autorizadas las fiestas nocturnas en las trajineras de Xochimilco.

Jueves de lluvias

Este jueves habrá chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en las costas del Pacífico, como Guerrero y Oaxaca; además del Valle de México.

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