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Noticias de hoy 24 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Paro de transportistas

Durante la jornada de hoy se prevé presencia de transportistas en varias casetas que dan acceso a la Ciudad de México.

Presume derrota

Irán aseguró que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para detener la guerra en Oriente Medio representa una “declaración de derrota” para Washington.

Acepta resultados

Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia y aceptó los resultados del escrutinio.

Registran explosiones

El volcán Popocatépetl presentó actividad durante la madrugada de este miércoles al registrar un episodio de tremor volcánico persistente, acompañado de explosiones.

Lluvias en México

Este miércoles habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre la mayor parte de la república, excepto en la península de Baja California.

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