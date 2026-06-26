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Noticias de hoy 26 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Más muertos

La cifra de víctimas se ha actualizado a más de 500 personas muertas por los terremotos en Venezuela hasta este 26 de junio.

Detienen a secuestrador

Elementos de seguridad detuvieron a José del Carmen, quien es investigado por su presunta participación en la privación de la libertad de la reportera Roxana Guzmán.

Sin clases

En Ciudad de México se suspenderán las clases el próximo 30 de junio por el partido de la Selección Mexicana; también se promueve el home office.

Pide ayuda

Shakira, a través de redes sociales, pidió a sus seguidores ayudar a las miles de personas afectadas por los sismos en Venezuela.

Lluvias y chubascos

La tarde de este viernes, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado y condiciones para chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes el Estado de México.

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