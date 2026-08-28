Noticias de hoy 27 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 27 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Excontralmirante, a proceso

El excontralmirante Fernando “N” fue vinculado a proceso por su presunta relación con una organización de contrabando y distribución de combustible.

Hallan animales exóticos en cateo

Durante el cateo a un rancho en Tamaulipas fueron asegurados más de 130 animales exóticos, entre tigres, jaguares, leones, hienas y monos araña.

Carreras peor pagadas

Según el IMCO, Diseño curricular y pedagogía es la carrera peor pagada, seguida de orientación e intervención educativa y trabajo y atención social.

Aumentan fraudes telefónicos

La Condusef alertó por el aumento de fraudes telefónicos en la primera mitad de 2026, donde delincuentes se hacen pasar por bancos y comercios.

Hoy, eclipse lunar

Hoy ocurrirá un eclipse parcial de Luna que alcanzará su punto máximo cerca de las 22:13 horas. Gran parte de la Luna adquirirá tonos rojizos y cobrizos.

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