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Noticias de hoy 27 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Fernando “N”

El excontralmirante Fernando “N” fue vinculado a proceso por la presunta organización de una red de contrabando de combustible dedicada al “huachicol fiscal”.

Decomiso de animales

Autoridades federales recuperaron a 130 animales exóticos en un rancho, durante varios cateos realizados en cinco inmuebles de Tamaulipas.

Informalidad laboral

El 56.25% de la población ocupada trabajó en la informalidad laboral en julio de este 2026, de acuerdo con el Inegi.

Muertos en Nepal

Suman casi 360 muertos y mil 400 desaparecidos por las inundaciones en Nepal, registradas el pasado miércoles.

Yayoi Kusama

La artista japonesa Yayoi Kusama, murió a los 97 años. Es reconocida por sus obras pop y minimalistas, destacadas por el exceso de puntos.

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